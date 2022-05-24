Грозный, 24 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Чечня получит более 152 млн рублей на создание «умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Денежные средств будут направлены тремя траншами: 52 млн рублей в 2022 году, 60 млн рублей — в 2023 году и 40 млн рублей — в 2024 году.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Спортплощадка

Помимо этих сумм, в течение двух лет республике предоставят еще более 13 млн рублей на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Всего в стране на создание умных спортивных площадок постановлением правительства РФ выделено 3 млрд рублей. Благодаря этим денежным средствам в субъектах РФ в ближайшие три года появятся более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок, которые могут обеспечить занимающихся возможностью проводить индивидуальные тренировки и следить за правильностью выполнения упражнений.