Оренбург, , 13:10 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении гендиректора компании. Он признан виновным в налоговом преступлении, сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

Следствием и судом установлено, что оренбуржец, будучи директором ООО «Исток Электро-КИПиА», уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Общая сумма подлежавших уплате за период с января 2015 года по декабрь 2017 года финансов составила свыше 46,5 млн рублей. В налоговые декларация были включены ложные сведения. В рамках следствия на имущество обвиняемого на сумму 170 миллионов рублей накладывался арест.

Суд назначил гендиректору компании штраф в размере 450 тыс. рублей. Стоит отметить, согласно данным из открытых источников, гендиректором ООО «Исток Электро-КИПиА» является депутат Оренбургского горсовета Игорь Коровяковский.

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