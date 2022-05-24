Москва, 24 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Государственная помощь беженцам с Украины и из Донбасса должна работать как часы. Об этом 24 мая заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

На заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики он отметил, что привычных стандартов недостаточно, требуется индивидуальный подход.

«Это тот случай, когда все должно работать как часы, без всяких бюрократических заморочек и задержек, — сказал Медведев. — Люди, которые к нам приезжают в такой экстренной ситуации, им нужен понятный алгоритм, шаг за шагом, причем с момента пересечения границы: куда обратиться, что делать дальше».

Ранее в социальных сетях распространилась информация о трудностях, с которыми сталкиваются украинские беженцы при пересечении границы Белоруссии и России. Им приходится проводить на пунктах контроля длительное время, во время которого погранслужба осуществляет формальные процедуры.