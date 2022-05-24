Волгоград, , 13:19 — REGNUM Всероссийский открытый конкурс на лучшую разработку архитектурно-градостроительной концепции проекта комплексного развития неиспользуемой территории тракторного завода в Волгограде объявлен Союзом архитекторов России, комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области при поддержке администрации Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе Минстроя РФ.

Волгоградский тракторный завод https://www.minstroyrf.gov.ru

Общая площадь участка 132 гектара, градостроительный потенциал которого превышает один миллион квадратных метров жилья. Неиспользуемые участки тракторного завода находятся в непосредственной близости от набережной реки Волги и природных рекреационных зон, поэтому в перспективе здесь может появиться центр северной части города-героя.

Итоги конкурса и имена победителей огласят на международном архитектурном фестивале «ЭкоБерег-2022», который пройдёт в Волгограде с 25 по 27 августа.