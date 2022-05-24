Москва, 24 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. До 15 июля 2022 года должна быть доработана и просчитана финансовая модель Кубка Лиги, а также должны быть заключены контракты с основными спонсорами. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 мая.

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«Исполком РФС установил срок доработки, просчёта финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале РФС.

Отмечается, что турнир может заполнить освободившиеся даты, в которые должны были пройти матчи еврокубков. Это даст возможность клубам РПЛ получить дополнительный доход.

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