Москва, 24 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. России нужно учитывать глобальные изменения в международной торговле. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Как только появляются новые коридоры, обязательно появляются и грузы, которые по ним пойдут. Вы знаете, так всегда. Дорога появляется — вокруг неё и жизнь начинается. Нет дороги — и нет ничего», — заявил Путин.

«Именно инфраструктурные проекты формируют новые грузопотоки. Это особенно важно сейчас, когда конъюнктура на мировых рынках динамично меняется. Торговые потоки и вся глобальная активность переключаются с Запада на более интересные, растущие регионы», — указал он.