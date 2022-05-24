* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 24 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Халед Задран, глава пресс-службы полицейского управления Кабула, написал в «Твиттере» 24 мая, что утренний инцидент был вызван взрывом газового баллона в магазине. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Niklas Freidwall Взрыв

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Не упоминая о пострадавших в результате инцидента, Задран сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пожарная команда выехали на место происшествия и попытались локализовать огонь.

Школа «Сетора» также опубликовала информацию о состоянии здоровья своих сотрудников и учеников.

Но некоторые свидетели сообщили газете «8 Собх», что в домах вокруг места происшествия возник пожар, а в результате взрыва пострадали около десяти человек.