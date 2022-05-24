Краснодар, 24 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в ковидные госпитали доставлены ещё 29 пациентов, данные за сутки опубликованы 24 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 23 мая, сообщалось о госпитализации 20 человек.

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За сутки в регионе подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом, и это на 19 случаев меньше, чем накануне. По данным регионального оперштаба, в Краснодаре за сутки выявили четырёх новых заболевших COVID-19, в Ленинградском районе — троих, по два новых пациента — в Новороссийске, Апшеронском, Ейском, Кавказском, Курганинском, Северском, Щербиновском районах, по одному случаю - в Анапе, Армавире, Каневском, Тихорецком и Динском районах.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 260 435 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 248 834 человека, жертвами инфекции стали 10 912 пациентов.

В ковид-стационарах региона на лечении находится 301 пациент, в тяжёлом состоянии на ИВЛ 13 жителей, на ЭКМО — один.