Женева, Швейцария, 24 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Вспышка оспы обезьян, случаи заражения которой наблюдают в США и странах Европы, может быть связана с сексом на рейв-вечеринках, такую оценку дал эксперт ВОЗ. Об этом сообщает New York Post.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

Доктор Дэвид Хейманн отметил, что необычное распространение могло произойти в результате сексуальных контактов на недавних вечеринках, которые прошли в Бельгии и Испании.

«Мы знаем, что оспа обезьян может распространяться при тесном контакте с пораженными участками инфицированного человека», — сказал он. — И похоже, что сексуальный контакт усилил эту передачу».

До сих пор обезьянья оспа не распространялась за пределы Африки, где заражение, как считается, происходит в результате контакта человека с инфицированными животными. Большинство недавних подтвержденных случаев в Европе связаны с половым контактом между мужчинами.

Испанские официальные лица заявили, что случаи обезьяньей оспы были связаны с празднованием гей-прайда на Канарских островах, которое привлекло десятки тысяч любителей отдохнуть. В ФРГ заболеваемость связали связаны с сексуальной активностью на рейв-вечеринках.

«Вполне возможно, что кто-то заразился, у него появились поражения на гениталиях, руках или где-то еще, а затем он заразил других при половом или близком физическом контакте», — сказал Хейманн.

«А потом были эти международные события, которые посеяли вспышку по всему миру, в США и других европейских странах», — добавил он.

Тем не менее медики предупреждают, что вирус может распространяться и при тесном контакте с инфицированными или их одеждой.

«По своей природе сексуальная активность предполагает интимный контакт, который, как можно было бы ожидать, увеличивает вероятность передачи инфекции, независимо от сексуальной ориентации человека и независимо от способа передачи», — сказал Майк Скиннер, вирусолог из Имперского колледжа Лондона.

ВОЗ подтвердила около 90 случаев оспы обезьян в дюжине стран, включая США, Германию, Францию, Израиль и Данию.