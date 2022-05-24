Вспышку оспы обезьян связали с сексом на рейв-вечеринках в Европе
Женева, Швейцария, 24 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Вспышка оспы обезьян, случаи заражения которой наблюдают в США и странах Европы, может быть связана с сексом на рейв-вечеринках, такую оценку дал эксперт ВОЗ. Об этом сообщает New York Post.
Доктор Дэвид Хейманн отметил, что необычное распространение могло произойти в результате сексуальных контактов на недавних вечеринках, которые прошли в Бельгии и Испании.
До сих пор обезьянья оспа не распространялась за пределы Африки, где заражение, как считается, происходит в результате контакта человека с инфицированными животными. Большинство недавних подтвержденных случаев в Европе связаны с половым контактом между мужчинами.
Испанские официальные лица заявили, что случаи обезьяньей оспы были связаны с празднованием гей-прайда на Канарских островах, которое привлекло десятки тысяч любителей отдохнуть. В ФРГ заболеваемость связали связаны с сексуальной активностью на рейв-вечеринках.
Тем не менее медики предупреждают, что вирус может распространяться и при тесном контакте с инфицированными или их одеждой.
ВОЗ подтвердила около 90 случаев оспы обезьян в дюжине стран, включая США, Германию, Францию, Израиль и Данию.