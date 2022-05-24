Самара, , 13:10 — REGNUM Устранить дефекты дорожного полотна на одной из улиц Самары обязал суд администрацию Промышленного района города. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ямы на дороге Michael Gil

Отмечается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили многочисленные повреждения дорожного покрытия на автодороге в районе дома по ул. Солнечная, 41 А.

Сообщается, что на этом участке дороги имеются просадки и выбоины, которые затрудняют движение автотранспортных средств и способствуют созданию аварийной ситуации.

По данному факту в адрес главы администрации Промышленного района г. Самара было внесено представление, по итогам его рассмотрения нарушения не были устранены.

«Решением Промышленного районного суда г. Самары от 17.05.2022 иск прокурора Промышленного района г. Самары к администрации Промышленного внутригородского района г. Самара о признании бездействия со стороны ответчика незаконным удовлетворен, возложена обязанность организовать работы по устранению дефектов дорожного полотна», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что устранение нарушений сотрудники взяли на контроль.