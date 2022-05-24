Суд в Самаре обязал чиновников устранить дефекты на автодороге
Самара, 24 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Устранить дефекты дорожного полотна на одной из улиц Самары обязал суд администрацию Промышленного района города. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Отмечается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили многочисленные повреждения дорожного покрытия на автодороге в районе дома по ул. Солнечная, 41 А.
Сообщается, что на этом участке дороги имеются просадки и выбоины, которые затрудняют движение автотранспортных средств и способствуют созданию аварийной ситуации.
По данному факту в адрес главы администрации Промышленного района г. Самара было внесено представление, по итогам его рассмотрения нарушения не были устранены.
«Решением Промышленного районного суда г. Самары
Отмечается, что устранение нарушений сотрудники взяли на контроль.