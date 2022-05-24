Париж, , 13:04 — REGNUM Во Франции 6293 кандидата находятся на старте первого тура парламентских выборов, которые пройдут 12 июня 2022 года, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно данным, опубликованным министерством внутренних дел Франции, это на 20% меньше, чем в 2017 году. В среднем в каждом округе кандидатами являются 11 человек. 55,8% составляют мужчины (3514 кандидатов), 44,2% женщины (2779 кандидатов).

В 2017 году на последних выборах в законодательные органы представились 7882 кандидата, из которых более 42% составляли женщины.

Количество кандидатов в этом году вернулось к уровню 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр встретился с представителями работодателей, чтобы определить основные направления мер, направленных на «защиту французов».

Читайте ранее в этом сюжете: Минэкономики Франции намерено принять меры для защиты граждан