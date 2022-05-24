Москва, 24 мая, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», по программе детского кешбэка родителям на карты «Мир» вернулось уже около 6 млрд рублей за приобретенные путевки в детские лагеря. Промежуточные итоги программы 24 мая обнародовал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Prokuror-kaluga.ru В летнем детском лагере отдыха

«Повышение доступности отдыха внутри страны — одна из приоритетных задач. Программа компенсации половины стоимости путевки в детский лагерь вошла в число оперативных мер Правительства по поддержке граждан и экономики, утвержденных Михаилом Мишустиным.

Сегодня в преддверии летних каникул мы видим, что родители заранее позаботились об организации отдыха своих детей. Всего приобретено уже более 420 тысяч путевок в детские лагеря на сумму свыше 13,7 млрд рублей. На карты «МИР» в виде кешбэка родителям вернулось почти 6 млрд рублей», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, программа была возобновлена по поручению Президента Владимира Путина. В рамках нее граждане получают компенсацию половины стоимости путевки в детский лагерь. В этом году продажи стартовали с 31 марта и продлятся до конца лета, отправиться в лагерь ребенок может с 1 мая. Из федерального бюджета на реализацию программы выделено 7,5 млрд рублей.

«Программа очень популярна, она особенно актуальна для семей, где много детей. У нас нет никаких ограничений. Если каждую поездку оформлять как отдельную транзакцию, то одна семья может отправить в поездку каждого ребенка», — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

С 2022 года организовать детский отдых в Алтайском крае можно по принципу одного окна. В преддверии сезона в регионе запустили портал информационной системы «Детский отдых». По словам руководителя регионального оператора — Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» Надежды Авхимович, на 18 мая заявки на бронирование путевок с помощью этой системы оставили более 17 700 родителей, из них 7,5 тысячи уже заключили договоры и оплатили путевки на платформе:

«Всего планируется, что этим летом приобретут порядка 20−22 тысяч путевок. Это очень удобно. Мы можем получать из системы всю необходимую аналитику и мониторинг в режиме онлайн: сколько путевок выкуплено, какие лагеря наиболее востребованы, сколько детей и какого возраста отдохнут в лагере».

На алтайском портале представлены 54 лагеря, которые входят в реестр летних оздоровительных лагерей. Единая информационная система работает как «маркетплейс» летнего отдыха. Родители могут выбрать любой понравившийся лагерь, почерпнуть информацию о нем, узнать, какие смены будут в этом сезоне, какая цена на путевку. Здесь же можно забронировать путевку, оплатить ее и оформить заявление на компенсацию затрат. Чтобы это сделать, достаточно один раз авторизоваться на портале как родитель или законный представитель ребенка — и затем год за годом оформлять путевки в детские лагеря. Вся информация сохранится в личном кабинете родителя.

«Платформа «Детский отдых» — это единая информационная система, где взаимодействуют все участники: родители, летние лагеря, Министерство образования и науки Алтайского края, региональный оператор и другие организации, вовлеченные в процесс. Школы также могут подключиться к данной региональной информационной системе, чтобы получать аналитику о количестве своих учеников, посетивших на каникулах лагеря, и их предпочтениях в выборе того или иного учреждения», — пояснил механизм работы портала руководитель направления продуктивной разработки Geekspace Павел Бурьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства.

В 2021 году благодаря программе с 50% скидкой в детских лагерях отдохнуло свыше 400 тысяч детей.