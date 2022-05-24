Москва, , 13:03 — REGNUM Идея о полной автономии российского Крыма «в составе» Украины является угрозой территориальной целостности России. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя инициативу МИД Италии по разрешению ситуации вокруг Украины.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза её территориальной целостности и повод для начала полноценной войны», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что в российском государстве «нет и никогда не будет» такой политической силы, которая пошла бы хотя бы даже на возможность обсуждения судьбы российского Крыма: «Это было бы просто национальным предательством».