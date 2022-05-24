* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 13:03 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно ввели предмет таджвида в учебную программу Гератского университета Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Коран

Таджвид — это правило орфоэпического чтения Корана и соответствующая кораническая дисциплина, посредством которой достигается правильное чтение Корана, что должно исключить искажения смысла.

Источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что все студенты университета должны изучать таджвид. Многие студенты Гератского университета говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превращают кампус в мечеть.

Многие преподаватели Гератского университета покинули страну или вышли в отставку после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.

В результате в университете не хватает профессорско-преподавательского состава, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наняли несколько человек в качестве преподавателей, добавив религиозные темы.