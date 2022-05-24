Донецк, 24 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. На сегодняшний день разминирование порта и акватории в Мариуполе фактически завершено. Об этом 24 мая заявил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Oleg Zima Порт Мариуполь

«С портом <…> мероприятия уже закончены, если мы говорим о земле. Акватория морская то же самое — фактически уже разминирована», — сказал он.

Также замначальника НМ ДНР рассказал, что в данный момент ведется работа по восстановлению функционирования порта.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что побережье Азовского моря в районе порта Мариуполя начали очищать от мин и взрывоопасных предметов.