Казань, , 13:02 — REGNUM В Татарии второй год реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которую вошли 83 медицинских учреждения. Как заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков, в 2022 году реализация программы продолжится.

Больница

В республике планируют приобрести 1256 единиц медицинского оборудования на сумму более 1 млрд рублей. Для центральных районных больниц закупят 18 флюорографов, 12 компьютерных томографов, восемь маммографов, 15 стационарных и четыре передвижных рентген-аппарата, 10 стационарных и пять портативных УЗИ-аппаратов, а также 17 единиц автотранспорта.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в РТ намечено строительство двух поликлиник, центра врача общей практики, двух врачебных амбулаторий, 29 фельдшерско-акушерских пунктов. Капитальный ремонт проведут в 14 поликлиниках и одной врачебной амбулатории, добавил министр.

В 2021 году финансирование программы составило 2,5 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Казань нуждается в трех крупных больницах и в девяти объектах для оказания амбулаторной помощи.

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