Москва, 24 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Российская премьер-лига не станет в сезоне 2022/2023 увеличивать число команд. Соответствующее решение принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

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В лиге в следующем сезоне останется 16 команд. Сохранение числа клубов означает, что занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице «Рубин» (Казань) и «Арсенал» (Тула) вылетают в ФНЛ.

Ещё две команды РПЛ, «Химки» и «Уфа», будут отстаивать своё право на выступление в сильнейшей лиге российского футбола в стыковых матчах.