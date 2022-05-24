Новосибирск, , 13:03 — REGNUM В Новосибирской области преподавателям IT-дисциплин будет оказана финансовая поддержка. Это входит в одобренные сегодня, 24 мая, меры по подготовке квалифицированных IT-кадров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

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«Проблема кадрового дефицита является одной из приоритетных для цифровой индустрии. Для качественного решения этой задачи меры по подготовке IT-кадров и стимулированию развития отрасли должны охватывать все ключевые направления, и сегодня штабом одобрен ряд мероприятий — как финансовых, так и организационных. Детальная проработка уже ведётся совместно с министерством образования, и в ближайшее время начнётся внедрение и реализация данных мер», — прокомментировал министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь.

Так, одна из финансовых мер поддержки — доплаты молодым преподавателям IT-дисциплин, оставшимся работать после окончания обучения в учебном заведении. Также планируются дополнительные выплаты на конкурсной основе школьным учителям информатики, соответствующим необходимым критериям.