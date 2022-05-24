Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш (Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл) сообщила об издевательствах, с которыми ей пришлось столкнуться из-за синдрома Туррета. Об этом пишет издание Complex 24 мая.

Билли Айлиш Скриншот с YouTube

«Самая распространенная реакция людей — они смеются, думая, что я пытаюсь быть забавной. И я всегда невероятно обижаюсь на это», — заявила артистка. Также Айлиш призналась, что синдром Туррета ей диагностировали в 11-летнем возрасте, когда та регулярно страдала из-за нервных тиков.

Напомним, что синдром Туррета диагностировали у целого ряда знаменитостей. Так, со своим заболеванием борются футболист Дэвид Бекхэм, певец Джеймс Турбин, комик Дэн Эйкройд и другие.

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