Тюмень, , 12:59 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 82 выздоровевших и 23 госпитализированных с COVID-19. Об этом 24 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 24 мая коронавирус выявили у 12 тюменцев. Это на четырёх человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 мая коронавирус выявили у 191 597 человек, выздоровели 186 769 пациентов, скончались 4323. За сутки умерших нет.

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