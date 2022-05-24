Тюмень, 24 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 82 выздоровевших и 23 госпитализированных с COVID-19. Об этом 24 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 24 мая коронавирус выявили у 12 тюменцев. Это на четырёх человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 мая коронавирус выявили у 191 597 человек, выздоровели 186 769 пациентов, скончались 4323. За сутки умерших нет.