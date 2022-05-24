Два человека вышли из состава исполнительного комитета РФС
Москва, 24 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Из состава исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) вышли Сергей Анохин и Рохус Шох. Об этом 24 мая сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
«Сергей Анохин и Рохус Шох вышли из состава исполкома РФС в связи с переходом на новую работу», — говорится в сообщении.
Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета РФС, которое прошло 24 мая в Москве.
По словам Анохина, регламент не позволяет совмещать должности члена исполкома РФС и директора букмекерской компании.
В 2021 году Анохин стал генеральным директором букмекерской компании «Фонбет». Шох в 2022 году был переизбран на пост президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана.
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