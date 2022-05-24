Оренбург, 24 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 23 мая, госпитализированы 29 ковид-пациентов. Предыдущий суточный показатель составлял шесть госпитализаций, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах находятся 107 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 28 пациентов оценивается как тяжёлое. Шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 68 — получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 216 280 заражений коронавирусом, в том числе 34 случая — 23 мая. В Оренбуржье зарегистрирован 4001 летальный случай. За последние сутки нет ни одного смертельного исхода.