Москва, 24 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал план Италии урегулирования ситуации на Украине, назвав его чистым потоком сознания, не учитывающим реалии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он напомнил, что Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине.

«И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но — нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов. Вот недавно отличилась Италия, которая, как сообщает итальянская же пресса, по линии своего МИДа передала генсеку ООН (Антониу) Гутеррешу некий четырёхэтапный план мирного урегулирования на Украине», — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, «такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками».

Как сообщало ИА REGNUM, предложения Италии по мирному урегулированию на Украине глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо ранее передал ООН и партнёрам по Группе семи. Инициатива включает прекращение огня, договор по «оспариваемым территориям» и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе.

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