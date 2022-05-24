Москва, , 12:58 — REGNUM Автономия Донбасса при сохранении его в рамках Украины невозможна и является прожектёрством. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя инициативу МИД Италии по разрешению ситуации вокруг Украины.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

«Явный бред и дешёвое прожектёрство. Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся», — написал Медведев.

По его словам, такой шаг был бы неприемлемым для всех, кто помнит «судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР».