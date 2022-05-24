Липецк, 24 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен, сообщила 24 мая Росавиация. В числе закрытых остаётся аэропорт Липецка.

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Режим временного ограничения полетов продлен до 31 мая.

Также временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.