Кириши, Ленинградская область, 24 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей на дороге Кириши-Будогощь-Смолино в Ленинградской области, сообщили 24 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП

ДТП произошло 23 мая в 21:00 мск на 17 км автодороги Кириши-Будогощь-Смолино. По предварительным данным, 38-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь со стороны города Кириши в сторону населенного пункта Будогощь, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Astra под управлением 29-летнего водителя.

«В результате ДТП 38-летний водитель и пассажир автомобиля Volkswagen скончались на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Детали дорожной аварии устанавливаются.