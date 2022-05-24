Москва, , 12:55 — REGNUM Москва не имеет отношения к организации в Южной Осетии референдума об объединении с Россией. Об этом 24 мая сообщил в ответ журналистам на вопрос об отношении Кремля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никаких шагов в данном случае с российской стороны в этой связи не предпринималось и не планируется», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее он схожим образом прокомментировал планы провести референдум в Южной Осетии. Песков отметил, что в Москве «с уважением» отнесутся к выбору югоосетинского народа.

Напомним, референдум в Южной Осетии на 17 июля назначил Анатолий Бибилов перед окончанием своего президентского срока. Дальнейшие решения предстоит принимать новому главе республики Алану Гаглоеву.

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