Москва, 24 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 мая прокомментировал подготовку к референдуму в Южной Осетии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Проигравший президентские выборы Анатолий Бибилов объявил в республике референдум о присоединении республики к России. Избранный глава республики Алан Гаглоев заявил, что для референдума в Южной Осетии нужен соответствующий сигнал из Москвы.

«Там есть некий казус, нужно юридически подумать над формулировками», — сказал Песков. Он уточнил, что Москва не предпринимала шагов, связанных с референдумом в республике.