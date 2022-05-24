Москва, , 12:53 — REGNUM Задержание бывшего президента Молдавии вызывает озабоченность в России. Об этом 24 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Молдавии», — заявил Песков.

«Мы, конечно, встревожены, что опять подобны практика применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией. Поэтому мы, конечно, хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены», — указал он.

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона ранее задержали на 72 часа в рамках уголовного дела, возбуждённого по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье о госизмене.