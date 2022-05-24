Екатеринбург, 24 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Свердловская область получит 132 млн рублей на строительство «умных» спортивных площадок и модульных залов. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 3 млрд рублей, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

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По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, в 2022 году регион получит 52 млн рублей. На выделенные средства построят две «умных» спортивных площадки в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Ещё 80 млн рублей в 2023 году направят на строительство модульного спортивного зала в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Отметим, в 2022–2023 годах Свердловская область получит дополнительно 4,2 млн рублей на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Ещё 44,3 млн рублей региону выделят на мероприятия по благоустройству спортивных объектов чемпионата мира по футболу 2018.