Пермь, 24 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В ковидные отделения Пермского края за сутки, 23 мая, поступили 28 пациентов. Это на четыре больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в больницах лечатся 270 человек с коронавирусной инфекцией. В тяжёлом состоянии находятся 33 пациента. Из них 12 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье выявили 369 420 заражений коронавирусом. Из них 87 случаев зафиксировано 23 мая. От заболевания скончался 8791 человек, за последние сутки — двое.