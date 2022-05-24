Москва, 24 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Вступление Украины в Евросоюз, которое Брюссель обещает Киеву, является враньём, и Запад об этом знает. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя план МИД Италии по разрешению ситуации вокруг Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«Про нейтральный статус всё правильно. А вот про членство в ЕС… Ну ведь знают, что это враньё. Сколько бы Киев ни тешил себя грёзами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждёт», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе не хотят членства Украины, поскольку это было бы «слишком затратно и опасно»: «Поэтому предлагают суррогаты. Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили. Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да ещё безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей».