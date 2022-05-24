Москва, 24 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Процедуру сбора документов для получения статуса беженца, выдачи вида на жительства или гражданства для вынужденных переселенцев из республик Донбасса и с Украины необходимо усовершенствовать. Об этом 24 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Как указал зампредседателя Совбеза РФ, процедура сбора документов для получения статуса беженца, выдачи вида на жительства или российского гражданства требует усовершенствования.

«Здесь, применительно к этим обстоятельствам, узкое место — это нотариальное заверение документов, их перевод на русский язык, что обычно всегда делается на платной основе. Сумма таких расходов для семьи может быть очень значительной», — сказал он.

Также Медведев предложил проработать механизмы освобождения беженцев от уплаты государственной пошлины в нотариальных конторах, при обращении в суды или же предусмотреть для них компенсацию таких расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что систему сбора данных о беженцах из Донбасса и с Украины нужно отладить, чтобы не допустить проволочек с выплатой им материальной помощи.