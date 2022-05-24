Воронеж, 24 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Воронежской области в ковидные стационары попали ещё 34 человека, данные за сутки опубликованы 24 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 23 мая, сообщалось о госпитализации 15 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Воронежской области было подтверждено лишь 53 новых случая заражения коронавирусом, тогда как накануне — 116 случаев. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 178 пациентов, скончался один воронежец с подтверждённым диагнозом.

В общей сложности за два с лишним года в Воронежской области официально зарегистрировано 383 994 случая заражения коронавирусом, выздоровели 373 628 человек, скончались 8 292 воронежца.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене масочного режима в регионе с 1 июня. При этом требование о ношении масок сохранится в общественном транспорте и в медорганизациях.