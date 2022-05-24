Москва, 24 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин хорошо знает кандидата на должность главы МЧС России Александра Куренкова. Об этом 24 мая сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Куренкова, и считает, что он наилучшим образом будет выполнять эти функции.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение назначить главой МЧС РФ Александра Куренкова внёс в Совфед 23 мая президент России Владимир Путин.

До недавнего времени генерал-майор Александр Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии, где курировал боевую подготовку.