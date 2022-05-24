Москва, 24 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Телефонный разговор президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича в ближайшие дни не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 24 мая журналистам.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что такой разговор может быть оперативно согласован.

«Пока в ближайшие дни нет, но это не значит, что очень оперативно такой разговор [не] может быть в графике», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Вучич заявил, что ожидает переговоры по газу с российской стороной 26 или 27 мая. Ещё раньше он выражал надежду, что обсудит с Владимиром Путиным покупку газа, соглашение о поставках которого в Сербию истекает 31 мая.

Читайте также: Вучич рассчитывает на скорые переговоры с российской стороной по газу