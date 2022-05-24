Сеул, 24 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. ВВС Южной Кореи провели учения, в которых приняли участие десятки боевых самолетов, в том числе истребители-невидимки F-35A. Об этом 24 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

F-35A

Сообщается, что Сеул провел учения, чтобы продемонстрировать военно-воздушную мощь на фоне сообщений о возможных провокациях со стороны КНДР.

Известно, что ВВС Южной Кореи отработали маневр под названием «Слоновья прогулка».

Ранее представители Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявили о том, что Пхеньян, возможно, завершил подготовку к новому ядерному или ракетному испытанию.

Читайте также: КНДР готова к проведению ядерных испытаний — Yonhap

Отметим, что в последний раз ВВС Южной Кореи выполняли маневр под названием «Слоновья прогулка» в марте текущего года, на следующий день после того, как Пхеньян осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты.