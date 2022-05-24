ВВС Южной Кореи провели учения
Сеул, 24 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. ВВС Южной Кореи провели учения, в которых приняли участие десятки боевых самолетов, в том числе истребители-невидимки F-35A. Об этом 24 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что Сеул провел учения, чтобы продемонстрировать военно-воздушную мощь на фоне сообщений о возможных провокациях со стороны КНДР.
Известно, что ВВС Южной Кореи отработали маневр под названием «Слоновья прогулка».
Ранее представители Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявили о том, что Пхеньян, возможно, завершил подготовку к новому ядерному или ракетному испытанию.
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Отметим, что в последний раз ВВС Южной Кореи выполняли маневр под названием «Слоновья прогулка» в марте текущего года, на следующий день после того, как Пхеньян осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты.