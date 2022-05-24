Магас, 24 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Ингушетии преимущественным правом для получения путевок на отдых в летних лагеря могут пользоваться родители детей-инвалидов и детей из малоимущих и неполных семей. Всего отдыхом будут обеспечены более 5 тыс. школьников, сообщил министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекир Муталиев на расширенном заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

«Более 5000 детей и подростков проведут летний отдых в детских оздоровительных лагерях имени В. Комарова и «Аьрзи», Центре военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот», а также 34 пришкольных лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Стоимость одной путевки в загородные лагеря составит около 23 тыс. рублей. Отдых в пришкольных лагерях дневного пребывания обойдется в 5565 рублей на каждого ребенка. Первая смена в загородных лагерях начнется 14–16 июня. Пришкольные лагеря откроются с 20 июня.