Челябинск, , 12:53 — REGNUM В Челябинской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией продолжает снижаться. За прошедшие сутки, 23 мая, госпитализированы 20 человек, днём ранее — 39, сообщает оперштаб.

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Излечился от COVID-19 ещё один пациент. В общей сложности в регионе выздоровели 319 905 человек.

За 23 мая в области выявили 120 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались два человека. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 7668.