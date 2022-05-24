Москва, 24 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Украина предпочла забыть о российском проекте мирного договора. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Специальная военная операция

«Сама Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчёт только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца. Напрасно», — написал Медведев.

Он пояснил, что в случае изменения сценария спецоперации власти Украины и военное командование «не спасут даже подземные бункеры»: «А рекламные визиты «в Украину» разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей».

Медведев посоветовал Западу предлагать такие мирные выходы из кризиса, которые «основаны на трезвом расчёте и отражают сложившееся положение дел»: «И такой документ давно передан Россией для обсуждения».

По его словам, в случае, если мирные предложения разрабатываются строго в интересах НАТО и миропорядка Запада, то такие заходы «нужно просто игнорировать»: «Проще говоря, посылать их авторов в известном направлении. И работать дальше на неуклонное достижение целей специальной военной операции».