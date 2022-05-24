Москва, 24 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Президент России хорошо знает Александра Куренкова, кандидатура которого была выдвинута на пост главы МЧС России. Об этом 24 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Кандидатуры вносятся президентом. Как только президент посчитал целесообразным —решение было принято», — заявил Песков.

Он отметил, что Путин «хорошо лично знает» Куренкова, и такой выбор означает, что, по мнению главы государства, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции.

Ранее президент России внёс в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС.