24 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 16:28 — REGNUM В то время пока в Европе пытаются погасить вспышку обезьяньей оспы, Ставрополье ставит заслон от эпидемий. Производством ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы на протяжении многих лет занимается предприятие «Ставропольская биофабрика». Корреспондент ИА REGNUM ознакомился с работой специалистов и продукцией.

Административное здание биофабрики Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольское предприятие имеет вековую историю. 16 февраля 1896 года в Ставропольской губернии был образован сначала кабинет, который в начале XX века был преобразован в лабораторию, а затем — в институт. Вот уже более ста лет работники предприятия накапливают опыт производства биологических средств для ветеринарного применения.

Магазин рядом со ставропольской биофабрикой Александр Погожев © ИА REGNUM

14 октября 1930 года появилась «Ставропольская биофабрика Кавказская №9». В 60-х годах было принято решение выделить финансирование на строительство нового корпуса, благодаря чему появилась улица Биологическая. От старых корпусов сегодня ничего не осталось. На их месте образовался спальный район с названием «204-й квартал».

Здание на территории ставропольской биофабрики Александр Погожев © ИА REGNUM

Основной задачей специалисты видят обеспечение продовольственной безопасности России. Пять наименований продукции поставляется потребителям на территории страны. Это вакцина для профилактики лептоспироза, бешенства в дикой зоне. В последние годы предприятие набирает объёмы производства и реализации.

Сотрудник биофабрики в биолаборатории для работы с патогенами Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики в биолаборатории для работы с патогенами Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы патогенов Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики в биолаборатории для работы с патогенами Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики в биолаборатории для работы с патогенами Александр Погожев © ИА REGNUM

«Основной рынок сбыта — регионы России. В 2021 году рост продаж на внутреннем рынке составил 48%. Первая программа по импортозамещению у нас была разработана еще в 2011 году, корректировку в связи с санкциями мы делали в 2014 году. На данный момент реализовано четыре проекта. Два препарата разработали на фабрике, ещё два — совместно с НИИ защиты животных Россельхознадзора (г. Владимир)», — отметил исполняющий обязанности директора «Ставропольской биофабрики» Александр Пильтяй.

По его словам, у предприятия большой перечень партнёров, с которыми реализуются проекты. В частности, в Ставрополе есть совместные проекты с противочумным институтом Роспотребнадзора. Речь идёт о так называемой вакцине против чумы верблюдов. Проект, реализуемый в течение семи лет, признан успешным.

Александр Пильтяй, исполняющий обязанности директора ставропольской биофабрики Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сегодня мы прорабатываем вопросы расширения экспорта. В первую очередь это Восток, где основное поголовье верблюдов. Заключили договор с Пятигорской государственной фармацевтической академией, в рамках которого ведётся работа над препаратом для овцеводов. Совместно с НИИ медицинской микологии имени Кашкина (Санкт-Петербург) в 1995 году был зарегистрирован первый препарат в Германии. Буквально в марте осуществлена поставка в Европу. Возникли проблемы с логистикой, но партнёры даже не поднимают вопросы о прекращении сотрудничества», — отметил Пильтяй.

Александр Пильтяй, работник предприятия в третьем поколении Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция доставляется на Ближний Восток, заключён договор с Саудовской Аравией (то есть зарегистрирован первый препарат на территории страны), прорабатываются вопросы по поставке в Юго-Восточную Азию. В Южную Корею ставропольское предприятие планирует поставлять два препарата.

Сотрудник биофабрики на производственной линии Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики на производственной линии Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики на производственной линии Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики на производственной линии Александр Погожев © ИА REGNUM

Используемое в производстве сырьё — на 80% отечественное. Биофабрика занимается вопросом замещения импортного сырья лишь для одного препарата. В этой работе задействованы коллеги из Москвы и Пятигорска. Проблем с дефицитом предприятие не испытывает.

Сотрудник биофабрики Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики производит пусконаладочные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики производит пусконаладочные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики производит пусконаладочные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики производит пусконаладочные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики производит пусконаладочные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Основным структурным подразделением предприятия является цех производства ветеринарных биологических препаратов. Это подразделение производит вакцины, работая с микроорганизмами 3-й и 4-й группы патогенов.

Сотрудник биофабрики Александр Погожев © ИА REGNUM

Шкаф для стерилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Шкаф для стерилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Шкаф для стерилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики Александр Погожев © ИА REGNUM Сотрудник биофабрики Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственную экскурсию провёл заместитель начальника цеха производства ветеринарно-биологических препаратов «Ставропольской биофабрики» Фёдор Шелудько. На предприятие он пришёл сразу после окончания магистратуры и трудится уже четвёртый год.

«Со школьного возраста я хотел работать в сфере фармацевтики. В Ставропольском государственном медицинском университете открылось направление «Фармацевтическая биотехнология», и я закончил вуз с отличием. Со мной провели собеседование, я показал свои компетенции и навыки. Доход на предприятии считаю вполне приемлемым для нашего края», — поделился молодой ученый.

Федор Шелудько, заместитель начальника цеха производства ветеринарно-биологических препаратов на ставропольской биофабрике Александр Погожев © ИА REGNUM

Фёдор Шелудько контролирует производственные процессы в подразделении, специалисты которого проводят подготовительные работы, работают со структурой клеток, изготавливают вакцину в зависимости от природы происхождения клеток, занимаются техническим обеспечением. Каждый процесс проходит несколько стадий: подготовительную, стадию работы с патогенами, сублимации, составления серии вакцин в жидком виде, расфасовку, контроль, экетировку. И только после сдачи на склад отправляется конечному потребителю.

Федор Шелудько, заместитель начальника цеха производства ветеринарно-биологических препаратов на ставропольской биофабрике Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по фасовке препаратов Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики в цехе по фасовке вакцин Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики в цехе по фасовке вакцин Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия фасовки Александр Погожев © ИА REGNUM Линия фасовки Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики в цехе по фасовке вакцин Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики в цехе по фасовке вакцин Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник биофабрики в цехе по фасовке вакцин Александр Погожев © ИА REGNUM

Федор Шелудько, заместитель начальника цеха производства ветеринарно-биологических препаратов на ставропольской биофабрике Александр Погожев © ИА REGNUM

В России вакцины предприятия пользуются большим спросом. Система качества позволяет конкурировать и с зарубежными производителями даже на их рынке.