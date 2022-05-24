Берн, 24 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Ассоциация швейцарских энергетических компаний (VSE) прогнозирует в 2023 году 20-процентный скачок цен из-за инфляции и событий вокруг Украины, сообщает 24 мая швейцарский портал The Local.

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VSE ожидает, что по меньшей мере половина поставщиков электроэнергии поднимут цены на 20 и более процентов. В результате стоимость электроэнергии для среднего швейцарского домохозяйства вырастет на 180 швейцарских франков.

Энергетические компании перекладывают на плечи населения увеличение затрат на производство электроэнергии. По словам представителя Швейцарской торговой ассоциации Энрике Шнайдера, «торговля уже страдает от повышения закупочных цен на сырье и материалы. Нельзя ждать от потребителей, что они будут платить за электричество на 20% больше».

Причина того, что цены подскочат не сразу, кроется в сложной системе регулирования цен на электроэнергию в Швейцарии. Швейцарский регулятор рынка электроэнергии Elcom должен утвердить повышение тарифов, чтобы они вступили в силу. Осенью Elcom примет решение о том, разрешить ли повышение тарифов или отправить их поставщикам на пересмотр.