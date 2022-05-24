Молдавия, 24 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии срочно собирает своих сторонников на акцию протеста. Об этом 24 мая сообщил депутат парламента республики от ПСРМ Богдан Цырдя в своём телеграм-канале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«ПСРМ объявляет о массовых акциях протеста, начиная с 13.00 (совпадает с московским)», — говорится в заявлении.

Место проведения акции назначено возле здания парламента страны. На него приглашаются все желающие.

Напомним, утром 24 мая в дом экс-президента Молдавии Игоря Додона пришли правоохранители с обыском. В Генпрокуратуре сначала объявили, что его задерживают, но потом не подтвердили это сообщение. Следственные мероприятия идут около шести часов. Додон является почётным председателем ПСРМ, в партии заявили, что не оставят действия властей без ответа.