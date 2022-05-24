Волгоград, 24 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Орден «Родительская слава» получили супруги Ольга и Владимир Кобловы из Волгоградской области, сообщили корреспонденту в пресс-службе обладминистрации.

Орден «Родительская слава»

Торжественное вручение государственной награды прошло 23 мая в Зале Воинской и Трудовой Славы региона. Орден супругам, воспитывающим восемь детей, передали полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Семья Кобловых — волгоградская гордость, они вместе путешествуют, организуют выступления своего ансамбля, были участниками видеомоста с президентом РФ в 2021 году.

Всего в Волгоградской области орденом «Родительская слава» награждены 14 супружеских пар, медалью ордена «Родительская слава» — 12.