Москва, 24 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» не рассматривает возможность покупки российских футболистов Артёма Дзюбы и Дениса Черышева. Об этом 24 мая заявил главный тренер команды Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия-24».

Якушкин Иван Станислав Черчесов

«Ко мне в «Ференцварош» отправляют Дзюбу и Черышева, но на сегодня мы ни об одном, ни о втором не думали. Они хорошие футболисты, но их нет в наших списках», — сказал Черчесов.

Напомним, ранее Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского «Зенита», а Черышев ушёл из испанской «Валенсии».

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии в сезоне 2021/22.