Москва, 24 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Школьников и студентов, приехавших в Россию из Донбасса и с Украины, примут отечественные вузы. Нужно определить, какие именно, и контролировать этот вопрос, заявил 24 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев

Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить детям-сиротам и тем, у кого нет в России родственников и знакомых. Кроме того, нужно помочь российским семьям, которые готовы принять у себя детей-беженцев.

«Среди вынужденных переселенцев много школьников и студентов. Сейчас нужно определить, какие учебные заведения будут готовы их принять в новом учебном году. Эту ситуацию нужно держать под контролем», — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также призвал отладить систему сбора данных о беженцах из Донбасса и с Украины, чтобы не допустить задержек с выплатой им материальной помощи.

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