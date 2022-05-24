Париж, 24 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Во французском управлении по делам миграции заявили, что пособием для просителей убежища во Франции пользуются 85 000 граждан Украины, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Глава управления по вопросам миграции и интеграции Франции Дидье Леши заявил, что 85 000 граждан Украины получают пособия, кроме того 45 000 беженцев с Украины получили платежные карты.

Как сообщало ИА REGNUM, Жак Бутье, председатель и главный исполнительный директор страховой группы «Assu 2000», обвиняемый в «изнасиловании несовершеннолетней», подал в отставку.

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